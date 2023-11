Kiedy derby Arka Gdynia - Lechia Gdańsk? Poznaliśmy już oficjalny termin meczu w Fortunie 1. Lidze

Piłkarze Lechii Gdańsk mają żony i dziewczyny pełne uroku. Zobaczcie piękne partnerki piłkarzy biało-zielonych w naszej galerii. To one oczarowały zawodników zespołu z Gdańska. Dla piłkarzy to są z…

Kibice Arki bojkotują mecze swojego zespołu w Gdyni. To nie jest protest wymierzony przeciwko piłkarzom, ale przeciwko właścicielom klubu na czele z prezesem Michałem Kołakowskim. Fani Fani krytykują to, jak zarządzany jest klub i zapewniają, że nie pojawią się na trybunach, dopóki w Arce za sznurki pociągać będą Kołakowscy. Zainteresowany nabyciem pakietu większościowego akcji jest Marcin Gruchała, sympatyk Arki i jeden z akcjonariuszy mniejszościowych. Początkowo panowie nie mogli się dogadać, ale ostatnio osiągnęli porozumienie i Michał Kołakowski jest gotowy sprzedać Marcinowi Gruchale pakiet kontrolny udziałów w spółce. W czym zatem problem? Dominik Midak, poprzedni właściciel Arki, złożył pozew, a to spowodowało, że sąd zastosował zabezpieczenie na połowie udziałów Arki. I transakcja nie może zostać sformalizowana dopóki Midak swojego pozwu nie wycofa.

Tymczasem kibice Arki na mecze nie przychodzą, a klub ostatnio zgłasza imprezę na maksymalnie 2,5 tysiąca widzów. Czy tak samo będzie podczas spotkania derbowego? Do 24 listopada wiele może się wydarzyć. Może być tak, że Midak wycofa pozew, transakcja pomiędzy Kołakowskim i Gruchałą dojdzie do skutku, a kibice Arki wrócą na trybuny. Nie brakuje też opinii, że nawet jeśli do porozumienia jeszcze nie dojdzie, to na czas prestiżowych derbów Trójmiasta fani Żółto-Niebieskich zawieszą proces. W innym przypadku piłkarze nie odczują atmosfery sportowego święta w Trójmieście.