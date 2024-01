Kiedy Luis Fernandez wróci do treningów z Lechią Gdańsk? "Wszystko idzie w dobrym kierunku"

Hiszpański lider Lechii Gdańsk Luis Fernandez wraca do zdrowia

Wszystko idzie w dobrym kierunku. Ciężko pracuję, aby wrócić tak szybko, jak to możliwe. Nie mogę się doczekać, aby zobaczyć Was na stadionie! Najlepsze jeszcze przed nami!

- przekazał kibicom za pośrednictwem mediów społecznościowych Luis Fernandez.

Lechia Gdańsk 20 stycznia 2024 roku przenosi się z zaśnieżonych boisk do tureckiego miasta Lara. Wszystko wskazuje więc na to, że przedłużone do 10 lutego zgrupowanie na południu Europy będzie ważnym etapem w powrocie do pełni sił Luisa Fernandeza.