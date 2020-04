Kiedy pierwsze komunie w archidiecezji gdańskiej? W niektórych parafiach uroczystości odbędą się w maju, w innych są przełożone

Kuria Metropolitalna Gdańska poinformowała, że dopóki nie wznowiono nauki w szkołach, nie mogą odbywać się zbiorowe pierwsze komunie. Decyzję o przeniesieniu terminu uroczystości podejmą (lub już podjęli) proboszczowie po konsultacji z rodzicami. Mogą się one odbyć jesienią lub jeszcze przed wakacjami, ale na zasadzie tzw. indywidualnej komunii.

Gdyby rodzice zdecydowali się na Pierwszą Komunię Świętą swojego dziecka we wcześniejszym terminie, należy uczynić to z zachowaniem najwyższych środków ostrożności, w małych grupach lub nawet pojedynczo, niekoniecznie w niedzielę. Wymaga to absolutnej zgody rodziców. (...) Gdyby w tym trudnym czasie rodzice w ogóle nie zdecydowali się na Pierwszą Komunię Świętą swojego dziecka w wyznaczonym terminie, należy im to umożliwić w terminie późniejszym, kiedy sami uznają, że zagrożenie dla ich dzieci minęło – czytamy w komunikacie kurii.