Kiedy PKO Ekstraklasa i Puchar Polski będą wznowione? Piłkarze mogą wrócić na boiska pod koniec maja

Według informacji dziennikarzy TVP Sport najbardziej prawdopodobny scenariusz to wznowienie rozgrywek piłkarskich w ostatnim tygodniu maja. 25 maja rozegrane miały by być spotkania ćwierćfinałowe Totolotka Pucharu Polski (Miedź Legnica - Legia Warszawa oraz Stal Mielec - Lech Poznań, w półfinale są już Lechia Gdańsk i Cracovia), a 30 maja wznowione by zostały mecze PKO Ekstraklasy .

Polski Związek Piłki Nożnej oraz Ekstraklasa S.A. starają się przygotować realny plan wznowienia rozgrywek szczebla centralnego. Wszystkim zainteresowanym zależy, aby rozegrać sezon do końca i rozdać trofea, które czekają na jego końcu. Poszczególne miejsca w tabeli PKO Ekstraklasy to także dodatkowe bonusy dla klubów z racji praw telewizyjnych. Lechia Gdańsk chce poprawić swoje miejsce w stawce (po 26 kolejkach jest na 7. miejscu), a Arka Gdynia uniknąć widma degradacji (po 26 kolejkach jest na 15., przedostatnim miejscu).

Wiele do powiedzenia w sprawie ostatecznych terminów dokończenia rozgrywek będzie miała także UEFA, która co kilka dni obraduje w tej sprawie w ramach wideokonferencji z udziałem krajowych federacji. Pewne jest, że sezon ligowy w Polsce musi być zakończony do 19 lipca. We wszystkich wariantach mecze piłkarskie rozgrywane byłyby bez udziału publiczności, z zastosowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa. To jednak zło konieczne, na które kibice mogą się zgodzić, aby sprzed telewizorów wspierać swoje drużyny.