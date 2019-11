Kiedy spadnie śnieg? Zima już pod koniec listopada? [prognoza pogody]

Kilkudniowa zima zawita do nas już w nocy z piątku na sobotę. Wraz z ochłodzeniem pojawią się nocami spadki temperatur delikatnie poniżej zera, by w przyszłym tygodniu w okolicach wtorku/środy zanotować całodobowy mróz z temperaturą -2/-3°C w najcieplejszym momencie dnia - wyjaśnia Marek Brzeziński .

Przerażające prognozy zmian klimatycznych - czarne scenariusze dla Polski i świata

Kiedy spadnie śnieg? Zima już pod koniec listopada?

28.11.2019 (czwartek) W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami opady deszczu lub mżawki. Temperatura maksymalna od 7°C do 9°C. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, południowy i południowo-zachodni. W nocy zachmurzenie duże. Okresami opady deszczu. Temperatura minimalna od 5°C do 8°C. Wiatr umiarkowany, miejscami, głównie w rejonie nadmorskim dość silny, w porywach do 65 km/h, południowo-zachodni.

30.11/01.12 - 01.12 (sobota/niedziela - niedziela) Zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady śniegu lub deszczu ze śniegiem, w strefie nadmorskiej deszczu. Temperatura minimalna od -1°C do 0°C, nad morzem około 2°C. Temperatura maksymalna od 1°C do 3°C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni stopniowo skręcający na południowo-zachodni.

29.11.2019 (piątek) W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady deszczu, lokalnie możliwe opady deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 7°C do 9°C wystąpi w pierwszej połowie dnia, następnie stopniowy spadek do 2°C, 4°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 65 km/h, w rejonie nadmorskim porywy do 80 km/h, południowo-zachodni, po południu skręcający na zachodni i północno-zachodni. W nocy zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Miejscami przelotne opady śniegu z deszczem, w rejonie nadmorskim głównie opady deszczu. Temperatura minimalna od -1°C do 1°C, w rejonie nadmorskim około 3°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h, na wybrzeżu porywy do 70 km/h, północno-zachodni i zachodni.

01/02 - 02.12 (niedziela/poniedziałek - poniedziałek)

Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami, głównie w rejonie nadmorskim przelotne opady śniegu lub śniegu z deszczem. Temperatura minimalna od -3°C do -1°C, nad morzem około 0°C. Temperatura maksymalna od 1°C do 4°C. Wiatr słaby, południowo-zachodni i zachodni, w nocy skręcający na północny i północno-wschodni.

02/03 - 03.12 (poniedziałek/wtorek - wtorek)

Zachmurzenie małe i umiarkowane, w dzień wzrastające do dużego. W dzień w rejonie nadmorskim przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od -3°C do -1°C, nad morzem od 0°C do 1°C. Temperatura maksymalna od 1°C do 4°C. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, w dzień w rejonie nadmorskim wzmagający się do dość silnego, w porywach do 60 km/h, północny i północno-wschodni, w nocy skręcający na zachodni i południowo-zachodni.

03/04 - 04.12 (wtorek/środa - środa)

Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. W nocy w rejonie nadmorskim przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od -1°C do 1°C, nad morzem od 2°C do 3°C. Temperatura maksymalna od 1°C do 3°C. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, w rejonie nadmorskim w nocy okresami dość silny, w porywach do 55 km/h, południowo-zachodni.