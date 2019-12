Kiedy wypłata 500+ w grudniu 2019? Pięćset plus trafi do pomorskich rodzin jeszcze przed świętami?

Choć pieniądze z programu 500+ zwykle trafiają do świadczeniobiorców między 23. a 25. dniem miesiąca, w związku ze zbliżającymi się świętami Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaapelowało, by wypłaty, realizowane przez samorządy, dotarły do odbiorców wcześniej. Niestety, pojawiają się głosy, że nie we wszystkich województwach się to uda. Problemów nie będzie jednak na Pomorzu.

Kiedy wypłata 500+ w grudniu 2019? - Dla znacznej grupy polskich rodzin świadczenia z różnych systemów wsparcia materialnego, w szczególności programu Rodzina 500 plus, ale też świadczeń rodzinnych czy świadczeń z funduszu alimentacyjnego, stanowią ważną, a czasami główną pozycję domowego budżetu – napisała w liście do wojewodów i samorządowców minister rodziny, pracy i polityki społecznej, Marlena Maląg i zaapelowała, by wypłaty trafiły do beneficjentów jeszcze przed świętami. - Na nas ministerstwo też bardzo mocno naciskało – przyznaje Jacek Wojtuszkiewicz, dyrektor MOPS w Malborku. - Na szczęście jesteśmy bardzo dobrze zorganizowani. Jednego dnia potrafimy wypłacać kwoty w wysokości nawet 130 tys. zł. Ostatnie przelewy wyjdą od nas w poniedziałek, 23 grudnia, więc wszystko zostanie wypłacone przed świętami – zapewnia.

Nie wiadomo jednak, czy wszystkim gminom się to uda. Jak informuje Portal Samorządowy, w województwie warmińsko-mazurskim wojewoda na 500 plus przekazał już ponad 145 mln zł, ale gminy na Warmii i Mazurach zgłosiły, że potrzebują jeszcze ok. 710 tys. zł.

O dodatkowe środki zmuszony był wystąpić także Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie.

- Wszystkie środki, o które wnioskowaliśmy do wojewody, otrzymaliśmy – mówi Michał Kremer z MOPS w Tczewie. - Jednak w grudniu nastąpił wysyp nowych decyzji do wypłaty świadczeń 500+ z datą realizacji nawet do 6 miesięcy wstecz. Wystąpiliśmy o dodatkowe środki. Wypłaty świadczeń, których wnioski zostały złożone do października włącznie, na pewno dotrą do beneficjentów przed świętami. Nie znaczy to jednak, że wnioski złożone później nie będą realizowane. Najwyżej nie będzie to cała kwota za kilka miesięcy.

Najwcześniej, bo już 10 grudnia świadczenia z programu 500+ popłynęły do rodzin z Sopotu. Kilka dni później przelewy „puszczono” w Wejherowie. - Owszem są przypadki, że niektóre rodziny nie otrzymały jeszcze świadczenia, ale to ze względu na wnioski, które trzeba poprawić i wyjaśnić – mówi Anna Kosmalska, dyrektor MOPS w Wejherowie. - Gro osób otrzymało wypłaty. Środki wypłacaliśmy 11-13 grudnia.

W Chojnicach pieniądze zostały wypłacone 16 grudnia, a w Człuchowie – 18 grudnia. Ci, którzy odbierali je w kasie, mogli zrobić to dzień później. Jak powiedziano nam w człuchowskim MOPS, cała kwota została przelana na konto instytucji odpowiednio wcześniej. W Gdańsku wypłaty świadczenia 500+ realizowane są zwykle od 25 dnia każdego miesiąca do końca tego miesiąca. Wyjątek stanowi właśnie grudzień. - Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że przygotowania do świąt stanowią duże obciążenie dla domowych budżetów wielu mieszkańców Gdańska. Dlatego, wychodząc naprzeciw ich potrzebom, wzorem ubiegłych lat grudniowe wypłaty 500+ oraz pozostałych świadczeń uruchamiamy szybciej, niż ma to miejsce w pozostałych miesiącach. W związku z powyższym wszystkie świadczenia zostaną wypłacone jeszcze przed świętami – zapewnia Joanna Bieganowska z biura prasowego w gdańskim magistracie.

Czytaj także Swoich dzieci nie wychowują, ale ręce po kasę wyciągają

Comiesięcznych wypłat świadczeń wychowawczych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim realizuje z kolei zazwyczaj do 19. dnia każdego miesiąca. Tak było i tym razem.

- W czwartek, 19 grudnia, przekazaliśmy na konta dla naszych świadczeniobiorców świadczenia wychowawcze przysługujące za miesiąc grudzień, a następnego dnia przekazane zostały świadczenia rodzinne. Środki, które otrzymaliśmy, były wystarczające na zabezpieczenie wypłat – informuje Monika Wińska, z-ca dyrektora MOPS w Starogardzie Gdańskim.