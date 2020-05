Kiedy zostaną otwarte siłownie i kluby fitness? To będzie czwarty etap odmrażania sportu

Koronawirus w Polsce. Za nami już trzy etapy odmrażania sportu. Pierwszy z nich - od 20 kwietnia 2020 roku - wiązał się z otwarciem lasów i parków miejskich. Drugi etap - od 4 maja - był już zdecydowanie większym krokiem, ponieważ rząd polski zdecydował się pozwolić obywatelom na korzystanie z infrastruktury sportowej o charakterze otwartym. Maksymalnie do sześciu osób mogło korzystać ze stadionów sportowych, boisk szkolnych, boisk piłkarskich, infrastruktury zewnętrznej do uprawiania sportów motorowych czy lotniczych, a także strzelnic, torów gokartowych i stadnin koni.

Otwarcie siłowni, basenów oraz klubów fitness

Kolejnym ważnym krokiem będzie czwarty etap luzowania obostrzeń w sporcie. Związany on będzie z działalnością usługową zmierzającą do poprawy kondycji fizycznej. Dotyczyć to będzie klubów tanecznych, basenów, siłowni, klubów fitness, klubów tenisa stołowego, squasha, badmintona, sportów walki, kręgielni, parków trampolin, skateparków, ścianek wspinaczkowych.