Kierowca autobusu oskarżony o molestowanie 17-letniej pasażerki. Trafił do aresztu. Policja apeluje o zgłaszanie się ofiar i świadków

Do zdarzenia doszło w ubiegłym tygodniu. 17-latka miała być siłą przetrzymywana i molestowana przez kierowcę regionalnego autobusu, a o całym zdarzeniu poinformowała gdańską policję. Sprawą zajęli się funkcjonariusze z komisariatu na Suchaninie, którzy przeprowadzili dochodzenie i zidentyfikowali 57-letniego kierowcę zamieszkującego powiat brodnicki.

- Wczoraj na wniosek prokuratora i decyzja sądu 57-latek trafił do aresztu. Prosimy osoby, które mogły być ofiarą tego rodzaju przestępstwa lub świadkiem podobnego zdarzenia, o to aby zgłaszały się do Komisariatu Policji VIII w Gdańsku ul. Kartuska 245B, tel. 58 321 68 22 - poinformował asp. sztab. Mariusz Chrzanowski z KMP w Gdańsku.