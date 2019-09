Kierowca autokaru który zderzył się z tramwajem w Gdańsku usłyszał prokuratorski zarzut. Co dalej z nawrotką gdzie doszło do wypadku?

Przemek Świderski

60-letni obywatel Niemiec usłyszał zarzut spowodowania katastrofy w ruchu lądowym, zagrażającej życiu i zdrowiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach. Grozi za to od roku do 10 lat pozbawienia wolności. Po czwartkowym wypadku wróciły też pytania o sens funkcjonowania nawrotki na ul. Okopowej gdzie doszło do zdarzenia, a która przez część kierowców uważana jest za niebezpieczną.