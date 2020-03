Kierowca busa oddzielił połowę pojazdu taśmą klejącą. Pasażerowie, którzy wrócili z zagranicy, byli zepchnięci na tył. Przewoźnik tłumaczy

Pan Paweł, 28-latek z Gdańska, wraz ze swoją partnerką, wrócił do Polski z Meksyku w ramach akcji Lot Do Domu . Lecieli z przesiadką na Kubie. Samolotem do Polski leciało ok. 250 osób. Gdy już w środę 25 marca po południu dolecieli do Warszawy, zostali przydzieleni do autobusu, w którym na mocy rozporządzenia ministra zdrowia mogła być zapełniona maksymalnie połowa miejsc siedzących, czyli 22 z łącznie 45.

- Jak wszedłem do autobusu i zobaczyłem te taśmy to zaczęliśmy dyskusje z kierowcą jeszcze zanim ruszyliśmy. Powiedziano nam, że jak nam nie pasuje to możemy nie jechać. Dwie osoby zrezygnowały i powiedziały, że nie będą tak jechać. Dla nas to była już 15 godzina podróży i chcieliśmy wracać do domu. Siedzieliśmy obok pana, który miał mocny kaszel. Mówił, że nie ma koronawirusa, ale skąd on mógł to wiedzieć? - relacjonuje pan Paweł.

Obecnie on i jego partnerka są na czternastodniowej kwarantannie domowej. Chcieli by kierowca, jadący jeszcze do Sopotu i Gdyni, wysadził ich na Grunwaldzkiej w Oliwie, by mieli blisko do mieszkania na Przymorzu.

Kierowca busa powiedział, że w Gdańsku może zatrzymać się jedynie przy Dworcu Głównym (w Sopocie gdzieś na alei Niepodległości, a w Gdyni "przy CPN-ie"). Z centrum Gdańska jechali do swojego mieszkania taksówką, w której kierowca był odgrodzony od pasażerów szybą z pleksi.