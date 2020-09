Kierowca pod wpływem alkoholu próbował włączyć się do ruchu i spowodował wypadek w Gdańsku (9.09.2020). Został obywatelsko zatrzymany

W poniedziałek 7.09.2020 wieczorem z policjantami skontaktował się mężczyzna, który powiedział, że uniemożliwił dalszą jazdę pijanemu kierowcy volkswagena. Nietrzeźwy spowodował kolizję, a potem próbował uciec z miejsca zdarzenia.

- Funkcjonariusze, którzy przyjechali na miejsce, w rozmowie ze świadkiem, dowiedzieli się, że ujęty przez niego kierowca volkswagena wyjeżdżał z posesji i włączał się do ruchu - mówi nadkom. Magdalena Ciska z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku. - Mężczyzna nie ustąpił pierwszeństwa pokrzywdzonemu i doszło do zderzenia pojazdów, wtedy sprawca kolizji uciekł. Za kierowcą volkswagena pojechał pokrzywdzony. Kilkaset metrów dalej sprawca zatrzymał auto i próbował uciec, pokrzywdzony dogonił go, ujął i zaalarmował policjantów, którym przekazał mężczyznę. Policjanci sprawdzili trzeźwość kierowcy volkswagena, okazało się, że 44-latek w organizmie miał ponad 2 promile alkoholu. Mężczyzna nie miał też prawa jazdy, bo wcześniej zostało mu zatrzymane, za kierowanie samochodem po pijanemu. 44-letni obywatel Ukrainy został zatrzymany i doprowadzony do jednostki policji - dodaje.