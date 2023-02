Kierowca z potrójnym zakazem sądowym zatrzymany w Gdańsku. Jechał wraz z kolegą, który był pod wpływem alkoholu

Trzy sądowe zakazy prowadzenia pojazdów to za mało. Zatrzymano go w Gdańsku, gdy prowadził ciężarówkę

Mundurowi wylegitymowali osoby znajdujące się w pojeździe. Podczas kontroli okazało się, że jeden z mężczyzn jest pod wpływem ponad pół promila, natomiast na drugim ciążą trzy sądowe zakazy prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych . Ostatni z nich obowiązuje do października 2024 r.

Mieszkaniec Pruszcza Gdańskiego zatrzymany. Prowadził mimo sądowych zakazów

Policjanci zabezpieczyli nagranie z monitoringu znajdujące się na wjeździe do terminala, na którym widać, że kierującym był mężczyzna posiadający zakaz prowadzenia pojazdów. 41-letni mieszkaniec Pruszcza Gdańskiego został zatrzymany. Mężczyzna przyznał, że prowadził ciężarówkę z Pruszcza Gdańskiego do Gdańska. Dodatkowo w czasie kontroli okazało się, że mężczyzna nie rejestrował na karcie kierowcy danych podczas podróży, w związku z czym policjanci ukarali go mandatem w wysokości 2000 zł.