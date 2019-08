Kierowcy w Gdańsku jeżdżą już po pierwszej nitce nowego wiaduktu Biskupia Górka! W okolicy inwestycji nastąpiły też spore zmiany w ruchu

W nocy z poniedziałku na wtorek nastąpiły też inne ważne zmiany związane z inwestycją. Wyłączony z ruchu kołowego został most nad Kanałem Raduni w ciągu ul. Zaroślak. Dojazd do ul. Zaroślak możliwy jest od strony ul. Stoczniowców i Brzegi oraz od strony ul. Biskupiej i Na Stoku.

Tymczasowa organizacja ruchu na tej nitce, będzie taka sama jak dotychczas na starym wiadukcie - na odcinku od stacji paliw do wysokości ul. Toruńskiej dalej kierowcy będą korzystać z trzech pasów. Od rana do godzin popołudniowego szczytu po dwóch pasach jedziemy od strony Pruszcza a jednym od strony Gdańska. Po południu następuje odwrócenie tego stanu dalej w układzie pasów 2+1.

Te korekty w organizacji ruchu wymusiły duże zmiany w kursowaniu autobusów. Przystanek „Toruńska” [1005] dla linii autobusowych w kierunku Oruni został cofnięty o około 100 m do wysokości peronu przystanku SKM Śródmieście.

Przypominamy, że wiadukt Biskupia Górka stanowi główne połączenie centrum Gdańska z południowymi dzielnicami oraz drogą krajową 91. Budowa nowego obiektu (stary jest w fatalnym stanie technicznym) rozpoczęła się wiosną 2018 roku. Głównym Wykonawcą jest firma Budimex S.A., z którą podpisano umowę w marcu 2018 r. Koszt inwestycji to niemal 147 mln złotych. Aż 114 milionów złotych pochodzi z dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Nowy wiadukt nad torami w ciągu Traktu św. Wojciecha oparty będzie na trzech stalowych dźwigarach łukowych, do których podwieszone będą dwa pomosty (osobne pod każdą z jezdni). Inwestycja obejmuje także budowę mostu nad Kanałem Raduni w ramach budowy powstaje również nowy układ drogowy obejmujący rejon od ulicy 3 Maja do ulicy Augustyńskiego. Równocześnie przy ulicy Okopowej budowany jest parking kubaturowy. Cała inwestycja zakończyć się ma w październiku 2020 roku.