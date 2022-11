Kierowcy z Gdańska, Gdyni i Sopotu płacą najwyższe w Polsce OC! Pomorzanie z najdroższym ubezpieczeniem

W raporcie RanKING – rynek i ceny ubezpieczeń komunikacyjnych eksperci porównywarki rankomat.pl podsumowują, jak kształtowały się średnie składki OC w minionym kwartale i sprawdzają, w których regionach Polski kierowcy mogli liczyć na najkorzystniejsze oferty ubezpieczycieli.

Średnia cena OC w III kwartale 2022 roku wyniosła 497 zł. Była przez to niższa o 107 zł (17,7%) w stosunku do analogicznego okresu zeszłego roku. W ostatnich 3 miesiącach odnotowano obniżkę również w stosunku do II kwartału 2022. Nie była ona jednak aż tak wyraźna i wyniosła jedynie 14 zł, co może być zapowiedzią wzrostu cen, ponieważ był to najniższy kwartalny spadek w ciągu roku.