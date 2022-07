Kierunki wakacyjne w Polsce. Trójmiasto wśród najbardziej turystycznych w Europie. Wyprzedziło Paryż i Mediolan!

Zarząd aplikacji FREE NOW przygotował specjalne zestawienie lokalizacji z największym przyrostem turystów w Europie. Analizę przeprowadzono na podstawie wzrostu przejazdów taxi zagranicznych użytkowników.

Aplikacja funkcjonuje w 170 europejskich lokalizacjach. Z analizy danych z aplikacji płyną ciekawe wnioski na temat popularnych w 2022 roku wakacyjnych destynacji i przyrostu turystów w europejskich lokalizacjach.

- Od początku 2022 roku odnotowujemy miesięcznie dwucyfrowy wzrost liczby zamówień zagranicznych użytkowników. Spodziewamy się szczytu takich zamówień w sierpniu, obserwując tegoroczne trendy i pragnienie Europejczyków do podróżowania bez restrykcji. Cieszymy się, że polskie miasta znajdują się w czołówce zestawień najbardziej popularnych miast wśród użytkowników FREE NOW - powiedział Krzysztof Urban, dyrektor zarządzający FREE NOW w Polsce.