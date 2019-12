Kieszonkowcy szykują się na żniwa. Policja apeluje o zachowanie ostrożności w centrach handlowych i internecie

Gorączka przedświątecznych zakupów to raj dla kieszonkowców – mówią funkcjonariusze i wskazują, że wszędzie tam, gdzie są duże skupiska ludzi – w centrach handlowych, sklepach, na jarmarkach bożonarodzeniowych i w środkach komunikacji miejskiej, dochodzi do największej liczby kradzieży. Kieszonkowcy najczęściej wykorzystują tłok i nasze rozkojarzenie.

Jeżeli na zakupy zabieramy ze sobą dzieci, pilnujmy je, aby się nie zgubiły. A jeżeli już do tego dojdzie, szybko poprośmy o pomoc pracowników obiektu, w którym jesteśmy. Warto wcześniej nauczyć dzieci, aby w przypadku oddalenia się od rodziców lub opiekunów zawsze wróciły do miejsca gdzie ich widziały ostatni raz – dodaje.

- Kupując przez internet, kieruj się ograniczonym zaufaniem do sprzedającego i sprawdź jego rzetelność. Używaj do zakupów tylko komputera domowego i zachowuj całą korespondencję ze sprzedawcą. W razie oszustwa pozwoli to policji szybko go ująć – informuje asp. Kamińska.

- Przy płaceniu kartą kredytową zwracaj uwagę czy połączenie internetowe jest bezpieczne. Na dole strony powinien pojawić się symbol zamkniętej kłódki, a na końcu adresu – "https". Najbezpieczniej jest zamówić towar z opcją płatności przy odbiorze – dodaje asp. Kamińska.

Otrzymując ofertę mailem, nie korzystajmy z linków. Na stronę sklepu wchodźmy, wpisując adres w oknie przeglądarki.

- Można w ten sposób uniknąć stron podszywających się pod legalnie działające sklepy – tłumaczą funkcjonariusze. - Jeśli pomimo zachowania zasad ostrożności, dostaniesz zamiast zamówionego produktu puste pudełko, natychmiast zadzwoń na policję. Wtedy zapisana korespondencja i przesłana przez oszusta paczka będą stanowiły dowód przestępstwa.