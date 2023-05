Kilka milionów kary za podrzucanie odpadów tekstylnych. W ciągu 11 miesięcy do pojemników trafiło niemal 20 ton odpadów Kamil Kusier

Do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku wpłynęło zgłoszenie dotyczące podrzucania odpadów tekstylnych do kontenerów na odzież na terenie kilku gmin województwa pomorskiego. Jak informuje "Dziennik Bałtycki" Radosław Rzepecki, zastępca PWIOŚ, w wyniku działań operacyjnych inspektorów udało się ustalić, że w ciągu 11 miesięcy trwania procederu podrzucania odpadów, do pojemników na odzież trafiło ich aż 20 ton.