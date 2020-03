Kinguin Esport Lounge, czyli profesjonalna arena dla graczy wkrótce w Galerii Metropolia w Gdańsku!

Jessica Mercedes i jej pierwszy butik w Galerii Bałtyckiej

Jessica Mercedes Kirschner otworzyła swój pierwszy pop-up store w Trójmieście. Powstał on w Galerii Bałtyckiej i będzie otwarty przez najbliższe trzy miesiące. Znajdziemy go na poziomie +1. Sprawdź, jak wyglądało wielkie otwarcie i zobacz, co można kupić w Gdańsku.