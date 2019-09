Kładka na Ołowiankę zostanie zamknięta dla Piotra Adamczyka? Ekipa filmowa będzie kręciła w Gdańsku spot reklamowy

Od środy, na barierkach kładki na Ołowiankę, widnieje informacja, że 1 października (wtorek) będzie ona niedostępna dla pieszych. Jak się okazuje - na kilka godzin stanie się planem filmowym.

Jak nieoficjalnie wiadomo, zdjęcia do spotu reklamującego fuzję dwóch polskich banków potrwają od godz. 6.00 do 16.00. W reklamie jedną z głównych ról ma zagrać Piotr Adamczyk. Zgodnie ze scenariuszem dwaj bohaterowie reklamy mają spotkać się po środku kładki. W sposób symboliczny przedstawi to integrację obu banków.