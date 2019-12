Kładka św. Ducha na Motławie, w ramach dni otwartych, będzie działała przez trzy dni podczas świąt

W Wigilię, koło południa, po raz pierwszy będzie można przejść po kładce dla pieszych z Długiego Pobrzeża na Wyspę Spichrzów, z racji usytuowania nazywanej kładką Św. Ducha. Przeprawa będzie czynna również przez dwa świąteczne dni, do wieczora 26 grudnia. Wszyscy gdańszczanie, którzy wybiorą się na spacer, mogą w tym czasie wypróbować nowy miejski trakt pieszy.

W drugim dniu Bożego Narodzenia, 26 grudnia, dodatkową atrakcją będzie możliwość oglądania panoramy świątecznej panoramy Gdańska z tarasy widokowego, mieszczącego się na dachu działającego od czerwca br. hotelu Holiday Inn Gdańsk City Centre. To właśnie na dachu jednego z budynków hotelowych znajduje się skybar i taras widokowy, z którego w najbliższy czwartek, 26 grudnia, będzie można podziwiać Gdańsk (w godz. 13-22).

Kładka obrotowa

Przypomnijmy, w 2015 roku projekt kładki Św. Ducha został wyłoniony w konkursie architektonicznym. Jury przyznało wówczas dwie pierwsze nagrody: jedną z nich otrzymała pracownia ASA Sp. z. o.o. Autorskie Studio Architektury z Rzeszowa drugim laureatem zostało Studio Bednarski Ltd z Londynu. Ostatecznie przeprawę zaprojektował pochodzący z Polski architekt Cezary Bednarski. To architekt z ponad 30-letnim doświadczeniem, specjalizujący się m.in. w budowie mostów. W swoim dorobku ma m.in. zwodzony most w Kopenhadze o długości 180 m, a także zwycięstwa w 20 brytyjskich i międzynarodowych konkursach architektonicznych i urbanistycznych, z których 10 dotyczyło mostów.