Klienci narzekają na opóźnione dostawy paczek z DHL Kowale. Firma odpowiada na zarzuty

- Kurierzy wrzucają awizo do skrzynki nie dzwoniąc do klienta. Strona internetowa DHL i ich promowanie usługi przekierowania do Żabki czy innego punktu nie działają. Jedyne miejsce przekierowania do punkt na Kowalach. Terminowość pozostawia również wiele do życzenia - to z kolei głos pana Jacka z profilu facebook'owego DHL Kowale.

Do szczytu przygotowywaliśmy się od wielu miesięcy i do tej pory nie odnotowaliśmy wielu zgłoszeń reklamacyjnych

- Co roku podczas szczytu paczkowego wolumen rośnie średnio o 40-60 proc., a w okresie tuż przed świętami wzrost ten sięga nawet 100 proc. To dla nas czas szczególnie intensywnej pracy, ale dokładamy wszelkich starań, by wszystkie przesyłki były doręczane na czas. W ramach przygotowań, usprawniamy procesy i zatrudniamy dodatkowych pracowników, corocznie szacunkowy plan to zwiększenie załogi o 30 proc. Dla zapewnienia sprawnej obsługi potrzebni są nie tylko kurierzy, ale także magazynierzy, operatorzy wózków widłowych, kierowcy transportów liniowych czy dostawcy. Codziennie w naszej jednostce w Kowalach sortujemy tysiące przesyłek, które następnie trafiają do naszych klientów. Do szczytu przygotowywaliśmy się od wielu miesięcy i do tej pory nie odnotowaliśmy wielu zgłoszeń reklamacyjnych, mając na względzie skalę prowadzonej działalności. Chciałabym również zaznaczyć, że wszystkie opinie naszych klientów są dla nas bardzo ważne. Każdy, kto chce przekazać nam jakiekolwiek sugestie dotyczące naszych usług, może skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta DHL Parcel i, jeśli jest taka potrzeba, złożyć reklamację - odpowiada na zarzuty Magdalena Bugajło, dyrektor ds. Komunikacji i PR DHL Parcel.