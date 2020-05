Klienci w sklepach nie stosują się do zasad bezpieczeństwa. Branża handlowa apeluje: "To stwarzanie zagrożenia dla siebie i innych"

W dniu ponownego otwarcia galerii handlowych na zakupy w całym kraju ruszyło 2,7 mln Polaków. Choć w kolejnych tłumy były już nieco mniejsze, ulubione sklepy cały czas cieszą się wśród klientów ogromną popularnością. Niestety, jak się okazuje, część z nich nie przestrzega obowiązujących w związku z epidemią obostrzeń.

W związku z docierającymi do nas sygnałami o nieprzestrzeganiu zasad bezpieczeństwa przez niektórych klientów zwracamy się do nich z apelem o odpowiedzialną postawę i przestrzeganie ustanowionych przez Głównego Inspektora Sanitarnego zasad bezpieczeństwa, m.in. noszenie w sklepach masek ochronnych lub przyłbic, zakładanie przed wejściem na powierzchnię sprzedaży rękawiczek bądź użycie środków do dezynfekcji rąk oraz zachowanie bezpiecznej odległości interpersonalnej wynoszącej 1,5 metra