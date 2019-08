Kłopot z budową nowej kopuły palmiarni w gdańskim Parku Oliwskim. Unieważniono przetarg na oszklenie obiektu

Modernizacja palmiarni w Parku Oliwskim to jedna z najbardziej problematycznych inwestycji w Gdańsku w ostatnich latach. Pierwszym terminem gdy jej nowa rotunda miała być ukończona był listopad... 2017 roku. W trakcie prac okazało się jednak, że nietypowa „poskręcana” konstrukcja będzie wymagała dodatkowych wzmocnień, co znacznie wydłużyło realizację inwestycji i jej koszty (te wyniosły dotychczas ok. 12 mln zł).

- Na etapie przygotowania tego przetargu mieliśmy sporo zainteresowanych. Niestety, ostatecznie zgłosiła się tylko jedna firma. Jak się okazało pozostali „wystraszyli się”, że zadanie oprócz oszklenia obejmowało także opiekę nad daktylowcem i resztą roślin. Rozmawiamy teraz z tymi firmami, rozważamy rozdzielenie tych dwóch zadań. Przetarg ponownie ogłosimy w przyszłym tygodniu - mówi nam Włodzimierz Bartosiewicz, szef DRMG.

- Nie zdziwiłbym się, jeżeli za kwotę, którą chciało zapłacić miasto, za oszklenie, można by wybudować całą nową palmiarnię, gdyby miała prostą konstrukcję. To był tragiczny w skutkach błąd, by zrobić palmiarnię w eksperymentalnej konstrukcji, w sytuacji, gdy inwestycja musi przede wszystkim zakończyć się w krótkim czasie. W dodatku szybko rosnące ceny w budownictwie sprawiają, że z roku na rok ta inwestycja będzie co raz droższa - komentuje Paweł Mrozek ze Stowarzyszenia Forum Rozwoju Aglomeracji Gdańskiej. - Na nic jednak będzie nam ta palmiarnia, jak wymrą rosnące tam plamy z tą najstarszą, która jest pomnikiem przyrody i zarazem najstarszą palmą rosnącą pod dachem w Europie. Problem w tym, że od trzech lat dach jej nie chroni, a jej przetrwanie zależy w tej chwili tylko od kaprysów pogody, miasta i wykonawcy. W to, że ona jeszcze żyje, też musimy wierzyć na słowo, bo od kilku lat nikt jej nie widział przecież.