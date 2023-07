Klub Prawa i Sprawiedliwości przedstawił "piątkę dla pielęgnacji zieleni". Politycy zarzucają władzom miasta niedbanie o tereny zielone

Radni Prawa i Sprawiedliwości, w czwartek 6 lipca pod Ratuszem Staromiejskim w Gdańsku zaproponowali swój pomysł dotyczący pielęgnacji zieleni. Nazwali go "piątką", ponieważ znajduje się w nim pięć postulatów, który chcą wprowadzić "od zaraz".

"Piątka dla pielęgnacji zieleni"

- Kilka dni temu, jeden z internatów zaproponował to drzewo (zdjęcie poniżej), jako przykład jak bardzo źle się drzewa pielęgnuje. Takich "kikutów" jak ten w Gdańsku jest o wiele, wiele więcej - mówił Przemysław Majewski, radny miasta Gdańska z Prawa i Sprawiedliwości. - Widzimy jak wiceprezydent Piotr Borawski wrzuca do internetu swoje zdjęcia i filmiki "jak to wspaniale jest sadzić drzewa". No tak, jest wspaniale, ale też trzeba o te drzewa dbać - dodał Majewski.