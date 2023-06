Kluczowy mecz przed Zdunkiem Wybrzeżem Gdańsk. Z Orłem Łódź trzeba postarać się o wygraną i bonus

Zdunek Wybrzeże Gdańsk - H. Skrzydlewska Orzeł Łódź 2.07.2023

Arged Malesa stoi przed szansą wydźwignięcia się z dołu tabeli 1 Ligi Żużlowej. W przypadku drugiego spotkania zespół trenera Mariusza Staszewskiego będzie mieć jednak minimalne szanse na sukces, bo Falubaz zdominował rozgrywki wygrywając do tej pory wszystkie 10 meczów i przewodząc w stawce z 23 punktami.

Pierwszy weekend lipca 2023 roku w 1 Lidze Żużlowej jest okazją do odrobienia zaległości w przypadku Argedu Malesy Ostrów Wielkopolski, który to rozegra dwa spotkania dzień po dniu. W sobotę, 1 lipca o godz. 16.30 podejmie Abramczyka Polonię Bydgoszcz (mecz z 7. kolejki), a w niedzielę, 2 lipca o godz. 14 zmierzy się na wyjeździe z Eneą Falubazem Zielona Góra (mecz z 6. kolejki).

Te wyniki pozwolą ocenić pozycję Zdunka Wybrzeża Gdańsk. Po 11 występach ekipa menedżera Eryka Jóźwiaka ma 9 punktów (cztery zwycięstwa). Nadchodząca konfrontacja z Orłem Łódź będzie więc niezwykle ważna. Na wyjeździe, 4 maja, gdańszczanie wygrali 47:43. Przed własną publicznością staną więc przed szansą na zgarnięcie trzech punktów do tabeli. Ewentualna kolejna wpadka mocno skomplikuje sytuację Wybrzeża. Do rozegrania zostaną mu bowiem dwa mecze, w których zwycięstwo będzie w sferze sportowego cudu. W połowie lipca zmierzy się na wyjeździe z Falubazem Zielona Góra, a na początku sierpnia z Argedem Malesą Ostrów Wielkopolski.

Pozytywnie nie nastraja forma gdańskiej młodzieży. Przy falującej dyspozycji całej drużyny to wielka zmora Wybrzeża. Juniorzy nie popisali się w środę, 28 czerwca w Bydgoszczy, gdzie rozgrywano czwartą rundę drużynowych mistrzostw Polski w tej kategorii wiekowej. Gdańszczanie zajęli ostatnie miejsce w gronie czterech zespołów. Nie to jest jednak najgorsze. Zdobyli bowiem raptem 9 punktów. Indywidualnie wyglądało to następująco: Mateusz Łopuski - 1 (0,0,1,w,0), Miłosz Wysocki - 0 (0,t,0,w,w), Seweryn Orgacki - 4 (2,0,1,1,d) i Eryk Kamiński - 3 (2,0,1,0,0).