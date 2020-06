Kluczowy piłkarz Lechii Gdańsk dziś pożegna się z kibicami! Filip Mladenović odchodzi z zespołu biało-zielonych

Mladenović trafił do Lechii w 2018 roku. Początki nie były dla niego łatwe, ale kiedy nadrobił braki fizyczne stał się wiodącym zawodnikiem zespołu i czołowym lewym obrońcą w polskiej ekstraklasie. Bardzo dobre występy w zespole biało-zielonych zaowocowały powrotem do reprezentacji Serbii, w której w czasie występów w Gdańsku rozegrał cztery spotkania. Filip w tym sezonie zanotował sześć asyst. Cała jego przygoda z Lechią, to 85 meczów, w których strzelił trzy gole i miał 16 asyst. Z zespołem biało-zielonych zdobył Puchar Polski, Superpuchar Polski, brązowy medal mistrzostw Polski i zagrał z Broendby IF w kwalifikacjach Ligi Europy. Od dłuższego czasu było jasne, że szanse na pozostanie lewego obrońcy w Gdańsku są minimalne i Lechia sprowadziła na tę pozycję Rafała Pietrzaka. Mladenović dziś pożegna się z kibicami w Gdańsku, a jeśli taka będzie decyzja trenera Piotra Stokowca to pojedzie również do Białegostoku na spotkanie z Jagiellonią. Od 1 lipca będzie wolnym zawodnikiem, a po ustaleniach piłkarza z zarządem klubu i trenerem Stokowcem jego umowa nie zostanie przedłużona na mecze lipcowe, kiedy Lechia rozegra cztery mecze ligowe oraz walczyć będzie z Lechem w Poznaniu o awans do finału Totolotka Pucharu Polski. W tych spotkaniach Serb już gdańskiej drużynie nie pomoże.