Koalicja Obywatelska rozpoczęła w Trójmieście zbiórkę podpisów dla Rafała Trzaskowskiego. Prezydent Warszawy w czwartek odwiedzi Pomorze

Gdańscy posłowie odnieśli się też do formy oświadczenia, w którym Marszałek Elżbieta Witek poinformowała o nowej dacie wyborów. Przez kilkanaście minut, zanim o niej poinformowała, krytykowała opozycję i chwaliła rząd.

- Ten sposób prezentacji jest nieprawdopodobny. To przypomina mi dziecięcą zabawę. Wymyślić problem, obwinić kogoś, a potem mówić, że to oni są w stanie kogoś uratować. Oni nie widzą swojej winy w tym, że doprowadzono do takiego kryzysu konstytucyjnego, jakiego w wolnej Polsce nigdy nie było. Nie widzą, że były inne sposoby, proponowaliśmy stan klęski żywiołowej. Mówią, że to nasza wina bo zmieniliśmy kandydata i marszałek Tomasz Grodzki pracował w Senacie zgodnie z prawem. To niewiarygodny cynizm pani Marszałek - skomentowała posłanka Małgorzata Chmiel.