Kobieta za kółkiem spowodowała kolizję drogową i uciekła z miejsca zdarzenia. Miała 2 promile alkoholu

Za jazdę samochodem w stanie nietrzeźwości grozi kara pozbawiania wolności do 3 lat, a także utrata uprawnień i wysoka grzywna. Kara aresztu, ograniczenia wolności lub grzywna, a także utrata uprawnień grozi za spowodowanie kolizji drogowej w stanie nietrzeźwości.** Niezatrzymanie się do kontroli to przestępstwo, za które grozi do 5 lat pozbawiania wolności.