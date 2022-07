Kodeks drogowy 2022. Czy można wyprzedzać z prawej strony?

Wyprzedzanie to jeden z trudniejszych manewrów i wielu kierowców nie czuje się pewnie, wykonując go. Nie zwalnia ich to jednak ze znajomości i przestrzegania przepisów ruchu drogowego, ponieważ w przeciwnym razie mogą spowodować zagrożenie w ruchu drogowym. Bardzo duże znaczenie ma znajomość… definicji wyprzedzania.

Co to znaczy „wyprzedzać”?

Zgodnie z kodeksem drogowym wyprzedzanie to „przejeżdżanie (przechodzenie) obok pojazdu lub uczestnika ruchu poruszającego się w tym samym kierunku”. Oznacza to, że wyprzedzamy nie tylko wtedy, gdy wymaga to od nas włączenia kierunkowskazu, zjechania na pas ruchu w przeciwnym kierunku i potem znów na właściwy pas. Manewr wyprzedzania wykonujemy również, gdy na wielopasmowej drodze jedziemy cały czas tym samym pasem i po prostu przejeżdżamy obok pojazdu poruszającego się sąsiednim pasem w tym samym kierunku.

Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych

_Nieznajomość przepisów prowadzi często do tego, że kierowcy wyprzedzają w miejscach, gdzie jest to bardzo niebezpieczne, np. na przejściach dla pieszych. Gdy kierujący pojazdem na sąsiednim pasie zwalnia w pobliżu przejścia dla pieszych, może robić to w celu przepuszczenia wchodzącej na nie osoby. Nie wolno nam więc w takim momencie wyprzedzać tego auta, bo grozi to potrąceniem pieszego. Z tego powodu za takie zachowanie przewidziano mandat w wysokości do 1500 zł _– mówi Adam Bernard, dyrektor Szkoły Bezpiecznej Jazdy Renault.