Koduj z Gigantami. Ruszają ogólnopolskie, bezpłatne warsztaty z programowania. Zajęcia odbędą się w Gdańsku i w Gdyni

„Koduj z Gigantami” to ogólnopolski cykl bezpłatnych warsztatów dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, które odbywają się stacjonarnie w prawie 100 lokalizacjach oraz online w całej Polsce. Na Pomorzu zajęcią zaplanowano w Gdyni oraz w Gdańsku.

Zajęcia z podziałem na trzy grupy wiekowe: klasy 1-3, klasy 4-6 oraz starsi odbędą się również w następujących lokalizacjach:

Gdańsk ul. Grunwaldzka 103 (sobota i niedziela) 06.02 i 12-13.02

Gdańsk ul. Rogalińska 17 (sobota) 26.02

Gdańsk ul. Jagiellońska 14 (sobota) 12.02

Gdynia ul. Świętojańska 34/3 (sobota i niedziela) 06.02 i 26.02

- Programowanie to nie tylko pomysł na naukę poprzez zabawę, to przede wszystkim rozwój twórczego oraz logicznego myślenia - mówi Marta Grabowska z Gigantów Programowania. - Tworząc gry i aplikacje, dzieci muszą poszukiwać nowych rozwiązań, wykazać się kreatywnością i nieszablonowym podejściem, a co najważniejsze - mogą uczyć się zawodu przyszłości już od najmłodszych lat. Warsztaty „Koduj z Gigantami” są właśnie okazją ku temu, aby zdobyć te kompetencje, stawiając pierwsze kroki w świecie programowania.