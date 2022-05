Kogo Lechia Gdańsk sprzedała najdrożej w historii? Conrado możę wyjechać do MLS. Na kim udało się zarobić najwięcej? TOP 15 Paweł Stankiewicz

Lechia Gdańsk w ostatnich latach zarobiła na sprzedaży Karola Fili, Bartosza Kopacza i Mateusza Żukowskiego. Teraz pojawiły się informacje o zainteresowaniu Conrado ze strony jednego z klubów MLS. Czy Conrado wyjedzie do USA, to czas pokaże. Transfermarkt wycenia piłkarza Lechii na 1,2 miliona euro, ale kwota transferu na pewno byłaby wyższa. Sprawdźcie, kogo Lechia sprzedała najdrożej w historii klubu? Zapraszamy do zapoznania się z rankingiem.