Kolega Iwony Wieczorek przerywa milczenie. Gorzkie słowa o matce zaginionej: Ma jeden problem

W ubiegłym tygodniu media obiegła informacja o kolejnych działaniach podjętych w sprawie Iwony Wieczorek. Policja ponownie przeszukała dom Pawła, kolegi zaginionej dziewczyny, który feralnego wieczoru był z nią na imprezie. Funkcjonariusze odebrali mężczyźnie cały sprzęt elektroniczny, co uniemożliwia mu pracę. Zażalenie na te działania złożył już jego pełnomocnik. Według mec. Krzysztofa Wolińskiego, mogło dojść nawet do naruszenia praw człowieka, w tym naruszenia miru domowego, prywatności i prawa własności.

"Nie mam dostępu do niczego. Ludzie już nawet na mnie nie patrzą"

– Nieruchomości, w których mieszkałem w 2010 r., 2011 i 2012 r. wszystkie zostały przeszukane. Tak samo jak wszystkie samochody, wszystkie domy rodziców, dziadków, działki, a więc wszystko, co mogło być przeszukane. Przychodzenie do mnie po 12 latach, w sprawie, w której ja pomagałem z dobrego serca tyle, ile mogłem na początku, ponieważ mama Iwony o to sama prosiła, to jest dręczenie mnie – powiedział mężczyzna. Jak podkreślił, on ten "proces pomocny" już zakończył, a teraz jest osobą pokrzywdzoną. – Co takiego człowiek musi zrobić, żeby być tak nękanym? Ja odpowiem: nic – dodał.