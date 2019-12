Kolejka prawdy dla Trefla i Asseco Arki, ważne starcie koszykarek z Gdyni w Eurolidze

Polpharma walczy o cud

Zanim jednak na parkiet wybiegną zespoły z Trójmiasta, swoje spotkanie rozegra Polpharma, która pojedzie do Zielonej Góry. Wygrana starogardzian w tym meczu będzie traktowana niemal w kategoriach cudu. Stelmet w ostatnich tygodniach jest nie do zatrzymania i ma na koncie siedem ligowych zwycięstw z rzędu. Podopieczni Žana Tabaka rozbijali Asseco Arkę, Anwil czy też Kinga, więc z Polpharmą nie powinni mieć żadnych problemów. Starogardzianie powalczą o sensację w środę o godzinie 19.

Jak nie teraz, to kiedy?

Z Legią przełamały się już Polpharma i Asseco Arka, więc teraz czas na Trefla. W czwartek o 20.30 „serce Sopotu” rozpocznie starcie ze zdziesiątkowanymi kontuzjami warszawianami i, pomimo serii trzech porażek z rzędu, będzie faworytem tego meczu. Zespół Marcina Stefańskiego po świetnym początku obniżył loty, ale długimi momentami przegranych spotkań wyglądał co najmniej nieźle. A to oznacza, że sopocianie mogą w każdej chwili znów rozpocząć marsz w górę. Lepszej okazji niż starcie z Legią szybko nie będzie, bo ekipa ze stolicy wprawdzie przeprowadziła świetne (Michał Michalak!) i solidne (Milan Milovanović) transfery, ale wciąż nie może złapać dobrego rytmu. Przeszkadzają w tym po części kontuzje, jednak mimo tego warszawianie mają większy potencjał niż wskazuje na to ich przedostatnie miejsce w tabeli. Transmisja ze spotkania będzie dostępna w Polsacie Sport Extra.