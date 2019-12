Kolejna gdańszczanka skończyła sto lat. Z wizytą do jubilatki udała się prezydent miasta Aleksandra Dulkiewicz [zdjęcia].

Pani Helena ma czwórkę dzieci, dziewięcioro wnucząt, piętnaścioro prawnucząt i czworo praprawnucząt. Wszyscy członkowie rodziny Lipków towarzyszyli jubilatce. Kilkoro z nich przybyło specjalnie z Anglii i Niemiec.

Jubilatka urodziła się w Gelsenkirchen w rodzinie państwa Walterów. Jej matka była Polką, a ojciec Niemcem. Po kilku latach rodzina Walterów wyemigrowała do Polski - do Pińczyna koło Pelplina na Pomorzu. To właśnie tam pani Helena poznała swojego męża Leona Lipkę, z którym po zakończeniu wojny przyjechała do Gdańska.

Małżeństwo Lipków zamieszkało na gdańskiej Olszynce. Pani Helena najpierw opiekowała się dziećmi, a gdy podrosły - przez 15 lat pracowała w pobliskim liceum jako sprzątaczka. Jej mąż pełnił funkcję malarza w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego na pobliskiej Przeróbce.