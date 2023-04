Kolejna waloryzacja emerytur. Tyle wyniesie planowana podwyżka. Rząd podał nowe informacje. Sprawdź, o jakich liczbach mowa

W marcu 2023 r. rekordowa waloryzacja emerytur

- Zapewnienie odpowiednich warunków życia najstarszym Polakom to nasza powinność, z której każdego dnia się wywiązujemy. Dowodem na to jest nie tylko przyjęta przez Sejm historycznie wysoka waloryzacja świadczeń, ale także pozostałe – trwale już wpisane w politykę senioralną – elementy, chociażby wypłata trzynastych i czternastych emerytur. Tylko na te trzy narzędzia w latach 2019-2022 przeznaczyliśmy ponad 116 mld zł – komentowała wprowadzenie zmian Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej.

Według wyliczeń świadczenia emerytalne w 2023 r. wzrosną o około 14 procent. Seniorzy otrzymają wyższe świadczenia o co najmniej 250 zł (czyli 227, 50 zł na rękę).

Kolejna waloryzacja emerytur. Kiedy?

Nastąpi kolejna waloryzacja emerytur. W 2024 roku, zgodnie z założeniami, które wpisano do projektu ustawy, ma wynieść 10,19 procent. Rok później ma spaść do 5,77 procent, w 2026 obniżyć się do 4,15 procent.