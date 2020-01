Kolejna zbiórka Patrycji Krzymińskiej! Czy "Razem dla WOŚP" powtórzy sukces "Ostatniej puszki Pawła Adamowicza"?

Pani Patrycja zakładała, że będzie to kameralna zrzutka, do której namówi rodzinę, znajomych i sąsiadów. Ostatecznie efekt przeszedł jej najśmielsze oczekiwania, bo do akcji włączyli się internauci z całej Polski i w kilka dni udało się jej zebrać prawie 16 mln zł.

Zakupiono wyposażenie medyczne, karetkę typu N, dwa rezonanse magnetyczne, głowicę echo do ultrasonografu, USG, RTG, echokardiograf, inkubator, dwa aparaty do znieczulania, trzy materace przeciwodleżynowe, fotel kąpielowe, dwa systemy monitorowania pacjenta, laser do leczenia blizn pooparzeniowych, tomograf komputerowy oraz zestaw do trudnej inkubacji i do usuwania ciał obcych z dróg oddechowych.