Kolejna zmiana na stanowisku prezesa Lechii Gdańsk. Janusza Biesiadę zastąpił... Adam Mandziara. Klub wydał w tej sprawie komunikat

Janusz Biesiada nie miał zbyt wiele czasu, aby wykazać się jako prezes Lechii Gdańsk Przemyslaw Swiderski

Nieco ponad miesiąc na stanowisku prezesa Lechii Gdańsk pracował Janusz Biesiada. Zastapił go Adam Mandziara, który... szefował klubowi do końca czerwca i zrezygnował z piastowania tej funkcji. Klub decyzję tłumaczy "złym stanem zdrowia" Janusza Biesiady. On sam wyjaśnia, że chodzi o... kontuzjowaną stopę.