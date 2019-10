Kolejne opóźnienie remontu torowiska na Stogach. W połowie listopada na od odcinku od al. Sucharskiego do ul. Zimnej będzie znów przejezdne

Termin zakończenia inwestycji został przedłużony ze względu na nieprzewidziane kolizje z infrastrukturą podziemną. Do połowy 2020 roku, kiedy tramwaje powinny juz móc dojeżdżać na plażę, będzie funkcjonować autobusowa komunikacja zastępcza.

Przebudowa linii tramwajowej jest podzielona na trzy części. Pierwsza obejmuje ul. Budzysza od skrzyżowania z ul. Sucharskiego do skrzyżowania z ul. Skiby. Drugi odcinek dotyczy ul. Stryjewskiego od skrzyżowania z ul. Skiby do skrzyżowania ul. Nowotnej z ul. Kruczą oraz pętli ”Pasanil". Ostatni odcinek obejmuje ul. Nowotną od ul. Kruczej do pętli "Stogi Plaża". Przebudowie podlega ok. 3,7 km torów tramwajowych i ok. 2,5 km jezdni.

Modernizowany jest także istniejący układ drogowy ze skrzyżowaniami, zjazdami, ścieżkami rowerowymi, chodnikami i ciągami pieszo-rowerowymi. W ramach robót wykonywana jest też kompleksowa przebudowa infrastruktury podziemnej, pod głównymi arteriami dzielnicy.