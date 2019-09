Kolejne szczątki odkryli archeolodzy na Westerplatte. To prawdopodobnie również polski żołnierz poległy we wrześniu 1939 r. [zdjęcia]

- Już wczoraj zaczęliśmy odkrywać szczątki przypuszczając, że może to być część szkieletu. Natomiast dzisiejsze prace wskazały, że może to być prawdopodobnie cały, kompletny szkielet. Prace trwają - mówi Mariusz Wójtowicz-Podhorski , kierownik Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 - oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

- Kontekst miejsca i znajdowane przedmioty w warstwach nad szkieletem, czyli m.in. elementy polskiego uzbrojenia, polska amunicja strzelecka (wyprodukowana w latach poprzedzających wybuch II wojny światowej), wskazują na to, że mamy najprawdopodobniej do czynienia ze szczątkami kolejnego obrońcy Westerplatte - tłumaczy Mariusz Wójtowicz-Podhorski.

Szkielet spoczywa na boku. Szczątki są stopniowo odsłaniane przez archeologów. Zostaną poddane badaniom, które przeprowadzą prokurator IPN oraz antropolodzy. Pomogą one ustalić m.in. obrażenia, które spowodowały śmierć polskiego żołnierza a także jego personalia.

Jak Polacy szykowali się do obrony Westerplatte?

Przypomnijmy, archeolodzy pracują w miejscu, w którym tuż po zakończeniu walk we wrześniu 1939 r., Niemcy złożyli ciała poległych, polskich żołnierzy, m.in. tych, którzy zginęli w zbombardowanej Wartowni nr 5. W styczniu 1940 r. przeprowadzili ekshumację i szczątki przenieśli na cmentarz na Zaspie.

- Znaleziska potwierdzają, że mamy do czynienia z dużą jamą grobową, do której złożono ciała polskich żołnierzy - dodaje muzealnik. - Trudno mówić o niedbałości ekshumacji, którą Niemcy przeprowadzili w styczniu 1940 roku. Wszystko wskazuje, że była to właściwie ekshumacja wykonana "pro forma". Wykonano symboliczne wykopy, pewne szczątki znaleziono, wydobyto, poszukiwań raczej nie kontynuowano. Intensyfikujemy działania poszukiwawcze, biorąc pod uwagę nasze dotychczasowe odkrycia, spodziewamy się, że jeszcze niejedno może nas w tym miejscu zaskoczyć.