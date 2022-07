Kolejne zatrzymania po meczu Lechii z Akademiją. Sześciu mężczyzn usłyszało już zarzuty

Gdańsk. Są kolejne zatrzymania po meczu Lechii z Akademiją Pandev. 18.07.2022 r.

- Dzięki intensywnej pracy policjantów i posiadanemu rozpoznaniu gdańscy funkcjonariusze we współpracy z policjantami z Wydziału do Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców KWP w Gdańsku zatrzymali kolejnych pseudokibiców podejrzanych o uszkodzenie mienia , pobicie przy użyciu niebezpiecznego narzędzia oraz złamanie przepisów ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych podczas meczu Lechii Gdańsk z Akademija Pandev - informuje podinsp. Magdalena Ciska, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku.

W niedzielę rano, 17 lipca 2022 roku funkcjonariusze policji weszli jednocześnie do kilku mieszkań na terenie województwa pomorskiego oraz województwa kujawsko-pomorskiego. Miało to związek z meczem rozgrywanym 7 lipca 2022 roku na Polsat Plus Arenie w Gdańsku w ramach eliminacji do Ligi Konferencji Europy UEFA.