Kolejne zmiany w komunikacji publicznej w Gdańsku. Wszystkich planów nie da się zrealizować

Podczas wtorkowej (24.03.2020) konferencji prasowej, podczas której władze Gdańska mówiły o działaniach miasta wobec epidemii, Piotr Borawski, wiceprezydent odpowiedzialny za transport miejski, poinformował, że obłożenie się zmniejsza.

W tej chwili w godzinach szczytu komunikacyjnego, głównie w godzinach porannych, zapełnienie pojazdów wynosi 40 proc. Poza szczytem komunikacyjnym zapełnienie jest na bardzo niskim poziomie, oscylującym na poziomie 10 proc.

- powiedział wiceprezydent Piotr Borawski.

- Chcę rozwiać wątpliwości. Sobotnie rozkłady mają miejsce w dużych miastach Polski, również samorządy naszej metropolii to wprowadziły. Nie ma to związku z oszczędnościami. Trzeba będzie do tego dołożyć w związku z tym, że mniej osób teraz korzysta z komunikacji. To wynika tylko z sytuacji sanitarnej. Proszę, by nie korzystać z komunikacji miejskiej, jeśli nie mają państwo ważnej potrzeby, to ważne by nie rozprzestrzeniać wirusa - zaapelował.