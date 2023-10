Kolejny "bombowy" żart na lotnisku w Gdańsku. Mężczyzna żartował, że ma w bagażu granat, dostał mandat i nie poleciał od Norwegii OPRAC.: Daniel Nawrocki

57-letni mieszkaniec Elbląga na gdańskim lotnisku, zaczął żartować, że w bagażu ma granaty. Nie do śmiechu było funkcjonariuszom Straży Granicznej, którzy ukarali go mandatem, a kapitan samolotu nie dopuścił go do lotu.