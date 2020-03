Kolejny kraj reklamuje wadliwe produkty medyczne z Chin. Dlaczego?

Wadliwe produkty w holenderskich szpitalach

Rząd holenderski nakazał wycofanie z użycia dziesiątek tysięcy maseczek, które zostały importowane z Chin, a następnie rozprowadzone w szpitalach walczących z pandemią. Produkty nie spełniały krajowych norm jakości. Większość zamówionych maseczek dotarła do Holandii 21 marca. Część od razu została przekazana służbom medycznym. Podczas dwukrotnych testów okazało się, że nie nadają się do użycia - nie zakrywały odpowiednio twarzy lub posiadały wadliwe filtry. Decyzją rządu zatrzymano kolejne transporty maseczek z Chin - zanim wejdą do użycia, przejdą dodatkowe testy. Holendrzy chcą zwrócić prawie połowę zamówienia wynoszącego 1,3 mln maseczek.