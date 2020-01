Kolejny Paczkomat blisko Ciebie - nowa lokalizacja w Gdańsku

RSO Pomorskie 14.01.2020 08:00, Sztorm/2 Strefa brzegowa

Sztorm/2 Strefa brzegowa - część wschodnia, środkowa od godz. 08:00 dnia 14.01.2020 do godz. 19:00 dnia 14.01.2020 Wiatr południowy do południowo-zachodniego 5 do 6, w porywach 7 do 8 w skali B.