Kolejny raz zniszczono wystawę o św. Janie Pawle II w Gdańsku "Ty nas obudziłeś, my Cię obronimy". Policja złapała sprawców

Wystawa o świętym Janie Pawle II zniszczona kolejny raz

Rzecznik Prasowy Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność", Marek Lewandowski poinformował w środę 17 maja, że wystawę poświęconą papieżowi Janowi Pawłowi II, która znajduje się przed budynkiem NSZZ "Solidarność", zdemolowano we wtorek późnym wieczorem. Dewastację zarejestrował monitoring.

- Na nagraniu z monitoringu widać pięć osób, które zniszczyły plansze wystawy z Ojcem Świętym Janem Pawłem II - dodał Lewandowski.

Rzecznik prasowy "Solidarności", Marek Lewandowski przekazał, że zabezpieczono monitoring ze zdarzenia, a sprawa została zgłoszona na policję.

Wystawa po raz pierwszy ujrzała światło dzienne z okazji 40. rocznicy pierwszej pielgrzymki papieża do Polski. 21 marca stanęła ponownie przed siedzibą "Solidarności", gdzie pojawił się także baner z hasłem "Ty nas obudziłeś, My Ciebie obronimy!". Miało to związek z reportażem "Franciszkańska 3", który wyemitowano w telewizji TVN24. W materiale zamieszczono wypowiedzi człowieka, który twierdzi, że Karol Wojtyła wiedział o nadużyciach seksualnych księży i pomagał je ukrywać.