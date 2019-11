Kolejny zabytkowy pojazd w historycznej flocie GAiT. Zabytkowy Jelcz PR110 w 2020 roku wyjedzie na gdańskie drogi

Do grona pojazdów Gdańskich Autobusów i Tramwajów dołączył nowy zabytek. Mowa o autobusie Jelcz PR110. Gdańska spółka zakupiła go w Ostrowcu Świętokrzyskim za 20 tys. zł. Niebawem pojazd zostanie odpowiednio przystosowany do obsługi pasażerów. Tak jak inne historyczne pojazdy - autobusy i tramwaje - będzie wyjeżdżał w trasę po ulicach Gdańska jako atrakcja turystyczna.

To jeden z pierwszych nowoczesnych autobusów miejskich w Polsce. Jego cechą charakterystyczną jest nowa linia nadwozia. Wcześniej na polskich drogach można było spotkać bardziej obłą konstrukcję Jelcza - kultowy "Ogórek". Podaje się, że Jelcz PR110M to polski odpowiednik, nieco zmodyfikowany, francuskiego autobusu Berliet PR100. W odróżnieniu od dwudrzwiowego francuskiego modelu, polski odpowiednik zyskał trzecie drzwi. Produkcja tego modelu ruszyła w 1975 roku. Po ulicach Gdańska jeździło 122 takich pojazdów, które dostarczono w latach 1978-1981. W Gdańsku jeździły do końca lat 80. Autobusy te miały być symbolem Zachodu i dużym skokiem w rozwoju transportu publicznego w kraju. Pojazdy te wypierały z obiegu tzw. ikarusy i ogórki. Spotkało się to jednak z dużym sprzeciwem samych kierowców, co zaskutkowało strajkiem w 1980 roku. Ze względu na fakt, że autobusy Jelcz PR110M kursowały w przeszłości po gdańskich drogach, GAiT zdecydowały zakupić tę historyczną perełkę, która ma dużą wartość sentymentalną. Przedtem był tramwaj Konstal 102Na Warto mieć na uwadze, że to nie był pierwszy tego typu zakup. Inicjatorem takich transakcji był obecny szef ZTM w Gdańsku. To właśnie on zakupił wcześniej i udostępnił spółce tramwaj Konstal 102Na. Zobacz galerię (6 zdjęć) 28-letni Jelcz PR110 zyska drugie życie Jeszcze niedawno autobus Jelcz PR110 poruszał się w ruchu liniowym i przynależał do floty Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Ostrowcu Świętokrzyskim. Egzemplarz ten ma numer boczny 418. Z taśmy produkcyjnej zjechał w 1991 roku. Posiada trzy pary drzwi, czyli o jedną więcej niż jego odpowiednik francuski. Wewnątrz pojazdu znajduje się około 40 miejsc siedzących na popularnych wówczas skajowych siedziskach. Pojazdy historyczne w Gdańsku cieszą się ogromną popularnością wśród mieszkańców i turystów. Pełnią one często funkcję atrakcji wydarzeń miejskich. Czytaj także Halloween w Gdańsku w zabytkowym tramwaju [WIDEO] Gdańskie Autobusy i Tramwaje za autobus Jelcz PR110 zapłaciły 20 tys. zł. Autobus posiada ważne do lutego 2020 r. badania techniczne, jednakże zanim na stałe dołączy do zabytkowego taboru, zostaną przeprowadzone prace renowacyjne. Pojazd odzyska m.in. oryginalny schemat malowania. Prace te przeprowadzane będą przez GAiT, ale w wykonanie historycznych oznaczeń taborowych i linowych ma włączyć się również Pomorskie Stowarzyszenie Sympatyków Transportu Miejskiego. Całkowity koszt prac remontowych zostanie określony po uszczegółowieniu zakresu robót. Podaje się, że autobus Jelcz PR110 dołączy do gdańskiej floty historycznej w 2020 roku. Wideo