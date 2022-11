Kolejny złodziej katalizatorów zatrzymany w Gdańsku. Usłyszał 15 zarzutów. Grozi mu 5 lat więzienia

- W połowie października policjanci z komisariatu na Przymorzu odebrali zgłoszenie o tym, że przy ul. Startowej doszło do kradzieży katalizatora z pojazdu marki Opel, a pokrzywdzony wycenił straty z tytułu tego przestępstwa na 1,5 tys. zł - relacjonuje pomorska policja. - Sprawą zajęli się między innymi kryminalni z komendy miejskiej. Funkcjonariusze dokładnie sprawdzili miejsce zdarzenia, przeprowadzili rozmowy z osobami, które mogły mieć informacje na temat zdarzenia oraz sprawcy. W poniedziałek po południu [15.11.2022 r. - red.] kryminalni do tej sprawy w jednym z mieszkań na Przymorzu zatrzymali 29-latka podejrzanego o to przestępstwo.