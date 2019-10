Kolizja przy ul. Łąkowej w Gdańsku 4.07. Mężczyzna wjechał samochodem w kamienicę. Był pod wpływem środków odurzających?

Policjanci z wydziału ruchu drogowego Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku wyjaśniają okoliczności zdarzenia, do którego doszło 4 lipca, ok. godz. 19 na Dolnym Mieście. Pracujący na miejscu funkcjonariusze ustalili, że jadący ul. Chłodną kierowca, z niewyjaśnionych przyczyn stracił na skrzyżowaniu panowanie nad autem, następnie staranował ławkę, przeciął pas zieleni, uderzył w inne auto, by finalnie zatrzymać się na ścianie kamienicy, niszcząc jej elewację. Na szczęście, w tym czasie na chodniku nie było pieszych.

- Kierowca został przebadany przez mundurowych na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Wyniku potwierdziły, że był trzeźwy – mówi asp. Karina Kamińska, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku. - Jednocześnie jego zachowanie wskazywało, że może być pod wpływem środków odurzających. Z uwagi na takie podejrzenie policjanci podjęli decyzję o jego zatrzymaniu. Jednocześnie została zabezpieczona krew do badań.