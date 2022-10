Kolorowa jesień w Gdańsku. Zobacz jak na zdjęciach Przemysława Świderskiego z drona wygląda Park Oliwski [GALERIA]

Park Oliwski zachwyca o każdej porze roku. Również jesienią!

Park Oliwski to jedno z najpopularniejszych miejsc do spaceru i odpoczynku wśród gdańszczan. Miejsce to, jest równie często odwiedzane przez turystów, zwłaszcza, że jego powstanie jest ściśle związane z pojawieniem się zakonu cysterskiego w Oliwie, których przybycie do Gdańska datuje się na 1186 rok.

W połowie XVI wieku otoczenie klasztoru w Oliwie przekształcono w typowy użytkowy ogród konwentualny. Co ciekawe, opactwo wraz z terenami do niego przyległymi stało się interesującym miejscem odwiedzin i spotkań wielu wybitnych osobistości, zarówno duchowych i świeckich. Miejsce to odwiedzili w przeszłości także królowie Zygmunt III Waza, Władysław IV oraz Jan Kazimierz.

Warto wspomnieć, że na terenie opactwa miały miejsce także wydarzenia historyczne. Mowa o zawartym w dniu 3 maja 1660 roku „Pokoju Oliwskim”, na mocy którego zakończono ciągnące się latami wojny polsko-szwedzkie.