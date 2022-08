Kolorowe pasy na gdańskich przejściach dla pieszych. O co chodzi?

Nowe oznaczenia to jedna z rekomendacji wynikających z przeprowadzanych w 2019 i 2022 roku audytów warunków dla ruchu rowerowego i pieszego w szkołach podstawowych. Symbole pojawią się przy przejściach dla pieszych w około 80 lokalizacjach na terenie Gdańska. Pierwsze oznaczenia znalazły się przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2.

- To jeden z elementów, który ma jeszcze bardziej zachęcić najmłodszych do tego, żeby korzystać z roweru przy dojazdach do szkoły - mówi Piotr Kryszewski, zastępca prezydenta ds. usług komunalnych. - W Gdańsku od 2019 roku realizujemy audyty bezpieczeństwa rowerzystów i pieszych przy obiektach szkolnych. Sukcesywnie wprowadzamy rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo, które są odpowiedzią na te badania.